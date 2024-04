Milano design week, Pompei (Deloitte): “Opera celebra Giuliana Minuzzo, importante fonte d’ispirazione”

“L’idea da cui nasce quest’opera è quella di celebrare una donna e un’atleta straordinaria, probabilmente sconosciuta ai più. Ci sembrava giusto celebrare una fonte d’ispirazione così importante”. Lo ha detto Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia, a margine della presentazione del murale dedicato alla sciatrice alpina Giuliana Minuzzo, prima italiana a conquistare una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali. Realizzata per Deloitte dal collettivo artistico Orticanoodles in occasione della Milano design week e situata in via Tortona a Milano, l’opera rappresenta un ulteriore suggello della partnership dell’azienda con la Fondazione Milano Cortina 2026.