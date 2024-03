Milano, filantropia ed innovazione al centro della conferenza promossa da Philea

Si è svolta a Milano la conferenza del Research Forum 2024 ‘Breaking bad (habits) – How can foundations move from siloes to shaping future innovation ecosystems?’, promossa da Philea ed ospitata negli spazi di Cariplo Factory, con la quale il mondo delle fondazioni ha voluto approfondire la sfida critica che devono affrontare le organizzazioni del Terzo settore che operano all’interno degli ecosistemi dell’innovazione: come liberarsi dal pensiero e dalle pratiche isolate e del lavoro in “silos” per plasmare attivamente il futuro dell’innovazione. La due giorni si è rivolta a fondazioni che finanziano la ricerca, istituti di ricerca, università e altri stakeholder impegnati nel settore della ricerca.