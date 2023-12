Milano, l’augurio speciale di Baci Perugina a tutti gli italiani

Si è tenuta, in Piazza dei Mercanti a Milano, la cerimonia di accensione dell’albero di Baci Perugina, parte del progetto del Comune di Milano “Natale degli alberi”. L’installazione, intitolata “E’ giunto il tempo di riaccendere le stelle”, vuole essere un messaggio di auguri speciale lanciato da Baci Perugina a tutti gli italiani, augurio che guida anche l’iniziativa benefica che ha voluto sostenere a favore della Fondazione L’Albero della Vita, che ha lanciato una raccolta fondi per contrastare la povertà educativa di tutti i bambini in difficoltà.