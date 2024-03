Milano, l’evento ‘Colpo di scena’ racconta storie di professioniste di successo

A pochi giorni dalla Giornata internazionale della Donna, Fondazione Bracco e il Centro diagnostico italiano - Cdi, in collaborazione con l'Accademia Teatro alla Scala, hanno promosso l’incontro ‘Colpo di scena. Storie di professioniste che mai avreste immaginato’, per riflettere sulla presenza femminile nel lavoro, attraverso storie di ispirazione che si muovono nei territori meno conosciuti della scienza e dell’arte, dall’ambito medicale alle maestranze teatrali. L’evento si è svolto presso la sede del Cdi di via Saint Bon a Milano, dove Fondazione Bracco e Accademia Teatro alla Scala hanno dato vita alla mostra fotografica ‘Colpo di scena. Dalla A di attrezzista alla S di scultrice’, visitabile fino al 30 giugno 2024.