La violenza, avvenuta in zona Naviglio, sarebbe stata ripresa con un cellulare

Una manager di 31 anni sarebbe stata violentata da tre persone e per il presunto stupro - ripreso con il cellulare con la volontà di diffondere il video - risultano indagati tre ragazzi, tra i 23 e i 27 anni, di cui due titolari di un locale sul Naviglio. L'abuso di gruppo sarebbe avvenuto, la notte tra il 16 e il 17 marzo scorso, in una cantina non distante dall'Alzaia, e solo la mattina dopo la donna, dolorante, si è rivolta al centro antiviolenza della Mangiagalli.

Il referto medico parla di lesioni "compatibili" con una violenza, rileva la presenza di alcol ma di nessun tipo di droga nel sangue, e insieme alla denuncia, presentata ai carabinieri, è finita sul tavolo della pm Alessia Menegazzo che è in procinto di chiudere l'indagine, dopo aver raccolto la testimonianza di vittima e indagati, oltre che aver cercato elementi utili nei cellulari nei tre giovani.