Milano Pride, il talk ‘Cosa vuole la Gen Z da un’azienda’ di Serravalle Designer Outlet parla ai giovani

‘Cosa vuole la Gen Z da un’azienda?’, il talk dedicato alla generazione Z e ai valori che questi giovani ricercano all’interno di un'azienda, conclude la rassegna culturale diffusa ‘The district of joy’, ideata e interamente prodotta da Serravalle Designer Outlet in occasione della Pride Week. Moderato da Vitto Pascale, attivista LGBTQIA+, content creatore e co-founder di Wondersity, e ospitato da Libreria Egea, il talk ha visto la partecipazione di Gaia Alaimo, founder di School of Work; Anna Maria Fisichella, vicepresidente nazionale di Agedo; Cathy La Torre, avvocata e attivista; Antonia Monopoli, peer educator, attivista transgender e responsabile dello Sportello Trans di Ala a Milano; e Anna Zinola, giornalista e professoressa dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.