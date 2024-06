Milano Pride, Migani (Serravalle Designer Outlet): “Una rassegna che valorizza inclusione, libertà e gentilezza”

“Ci siamo dati come obiettivo quello di confermare la partnership con Milano Pride e ovviamente di avere il patrocinio del Comune di Milano, ma nello stesso tempo abbiamo allargato la platea e siamo riusciti a portare a bordo altri partner”. Lo ha detto Matteo Migani, general manager Serravalle Designer Outlet, a margine della serata di musica, danza e comicità organizzata al Parco Ravizza a Milano da Serravalle Designer Outlet in occasione della Pride Week. Il live show, di cui Loredana Berté è stata protagonista indiscussa, è parte della rassegna culturale diffusa ‘The district of joy’, organizzata e ideata da Serravalle Designer Outlet. In svolgimento dal 24 al 30 giugno, la manifestazione è inserita nel programma ‘Milano è Viva’, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano, e nel palinsesto di iniziative del Milano Pride.