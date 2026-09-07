Milano: proseguono i lavori del nuovo Hotel Scarampo di Fondazione Fiera Milano

A fronte di un investimento complessivo di 66 milioni di euro, Fondazione Fiera Milano si prepara a ricevere il nuovo Hotel Scarampo, parte del progetto di rigenerazione dell'ex Polo Fieristico milanese. Affacciata sull'Allianz MiCo e commissionata dalla Fondazione presieduta da Giovanni Bozzetti, la struttura alberghiera progettata da Amdl Circle e dall'architetto Michele De Lucchi è in fase di completamento da parte del general contractor Nessi & Majocchi spa e sarà affidata poi alla gestione di Una Italian Hospitality. La consegna è prevista per gennaio 2027, mentre l'apertura al pubblico per settembre dello stesso anno. Alto 90 metri e composto da 22 piani e 173 camere, l'hotel amplia l'offerta ricettiva del capoluogo milanese con un edificio all'avanguardia e concepito secondo gli standard LEED Gold, improntato dunque alla sostenibilità e all'efficienza energetica.