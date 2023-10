La prima ipotesi investigativa è che si sia trattato di due gruppi che si sono dati appuntamento in una via isolata per motivi legati allo scambio di stupefacenti. Da lì sarebbe scoppiata la lite, poi degenerata

Una persona è morta e due sono rimaste ferite in una rissa in strada a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Ad avvertire i carabinieri, verso le 20, è stato il 118, intervenuto per prestare i soccorsi a tre uomini, tutti nordafricani: uno aveva contusioni su tutto il corpo, un secondo una ferita da arma da fuoco al polso e il terzo, morto all’arrivo in ospedale, era stato accoltellato alla gola. Alla rissa avrebbero partecipato anche altre persone, fuggite prima dell’arrivo dei carabinieri.

La prima ipotesi investigativa è che si sia trattato di due gruppi che si sono dati appuntamento in una via isolata, per motivi legati allo scambio di stupefacenti. Da lì sarebbe scoppiata la lite, poi degenerata. Nessuna delle persone coinvolte al momento è stata identificata e - a quanto si apprende - non risultano fermati.