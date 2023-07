Milano, "stupratori siete voi": affissi poster sotto studio legale dei La Russa

'El violador eres tu. Gli stupratori siete voi'. E' questa la scritta che campeggia su alcuni poster che sono stati affissi la notte scorsa sotto i locali e lo studio legale dei La Russa, a Milano. L'azione è rivendicata dal movimento femminista e transfemminista 'Non una di meno Milano'. Un poster è comparso anche sotto l'Apophis club via Merlo, la discoteca nella quale la ragazza che ha denunciato per stupro Leonardo Apache La Russa lo ha incontrato.

"La Russa padre e La russa jr: i violadores siete voi - scrive il movimento in una nota -. Vogliamo cacciare La Russa da ogni incarico pubblico, vogliamo chiusi i locali della famiglia e lo studio legale su cui si fonda il loro potere economico e politico, vogliamo requisiti i loro soldi affinché siano devoluti ai centri antiviolenza". Questa notte, si legge ancora, "abbiamo puntato il dito contro gli interessi economici e di potere della famiglia La Russa a Milano: poster 'el violador eres tu' sono comparsi sotto i locali notturni di corso Como e lo studio legale di Porta Romana". Il movimento 'Non una di meno' annuncia quindi un flash mob per questa sera alle 18.30 in piazza 25 aprile.