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Millico (Inail): "Prevenzione e innovazione a tutela lavoratori"

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20 ottobre 2026 | 13.34
Redazione Adnkronos
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"Siamo nella Settimana europea della salute e della sicurezza sul lavoro e oggi vogliamo ricordare con forza l'intento del nostro Istituto per portare avanti le tematiche quotidianamente dibattute in termini di infortuni sul lavoro. L'Istituto si occupa di prevenzione, ma anche di innovazione, al fine di garantire nuove modalità di assistenza e protezione ai nostri lavoratori e nello stesso tempo la tutela, portando avanti l'operazione di assistenza che l'Inail è chiamata a svolgere". Lo ha detto Maurizio Giuseppe Millico, Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Inail, nel corso della prima giornata di lavori della Settimana europea della salute e della sicurezza sul lavoro, in svolgimento il 20, 21 e 26 ottobre a L'Aquila e promossa da Inail con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Comune dell'Aquila, Capitale italiana della cultura 2026. Tre giornate di incontri, approfondimenti e formazione dedicate alla diffusione della cultura della prevenzione, tra aggiornamenti normativi, innovazione tecnologica, sicurezza nelle scuole e prevenzione degli incidenti stradali.

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