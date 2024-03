Mo: a Roma affisso su ponte Garibaldi manifesto per rilascio rapiti da Hamas**

Un manifesto in cui si chiede la liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre scorso è stato affisso ieri sera da un gruppo di giovani su Ponte Garibaldi a Roma. ''Bring them Home Now'', ovvero ''riportateli a casa adesso'', si legge sul manifesto. ''È un grido di dolore, di denuncia di un abuso, un appello che rivolgiamo al mondo intero, e che parte dalla nostra città, Roma, affinché gli ostaggi, ancora prigionieri dei terroristi, da oltre 5 mesi, tornino finalmente in libertà”, spiega uno dei giovani.

“Davanti al silenzio di molti, troppi, abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce - aggiunge - Sentiamo ogni giorno notizie che ci preoccupano, l’angoscia per lo stato in cui sono tenuti gli ostaggi israeliani. Chiediamo a tutti di mobilitarsi affinché bambini, donne e uomini innocenti possano tornare a casa. Non possiamo dimenticarli, nessuno di noi oggi può voltarsi dall’altra parte''.