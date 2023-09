Moda, Doppio (McArthurGlen): "Noi pionieri del Designer outlet in Italia"

“Il nostro gruppo è stato un pioniere nel settore del Designer outlet in Italia. Oltre 20 anni fa abbiamo introdotto questo concetto innovativo, partendo dall’idea che da noi è possibile trovare brands primi in luxury a prezzi scontati che vengono da collezioni degli anni precedenti”. Lo ha detto la Managing Director Italy di McArthurGlen, Donatella Doppio, a margine della conferenza stampa per la celebrazione per i 20 anni di Castel Romano Designer Outlet tenutosi presso l’outlet presente alle porte di Roma.