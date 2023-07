“Dress Your Story” di Amazon è un progetto di fashion design iniziato con una call to action rivolta ai 18 mila dipendenti sul territorio italiano. 25 i protagonisti selezionati per cui gli studenti dello IED di Roma hanno realizzato il bozzetto di un capo d’abbigliamento unico, tra questi Mafalda Freixial, Brand Specialist in Amazon Fresh Milano. Dalla scuola militare al flamenco, il suo bozzetto la rispecchia: “Indosserò un abito cucito sulle mie passioni”