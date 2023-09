Moda, Liverani (Doxa): "Con Fashion Inside scattata fotografia su atteggiamenti italiani"

“La ricerca '2003-2023 Fashion Inside' ha lo scopo di fare una fotografia di quelle che sono gli atteggiamenti nei confronti della moda e dello shopping, andando a ricostruire quelli che sono stati gli ultimi vent’anni di stile e quali sono state le icone che più hanno segnato la moda in Italia”. Lo ha detto la Responsabile dei Progetti Speciali in Doxa, Cristina Liverani, a margine della conferenza stampa per la celebrazione per i 20 anni di Castel Romano Designer Outlet tenutosi presso l’outlet presente alle porte di Roma.