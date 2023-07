Modena, 18enne si tuffa nel fiume Secchia per un video e sparisce

"Mi ha chiesto di fare un video. Un filmato scherzoso dove voleva fingere di essere portato via dall’acqua. Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è scomparso". Così racconta, come riporta il quotidiano 'QN', l’amico fraterno di un ragazzo di 18 anni in procinto di affrontare l'esame di maturità, risucchiato dalle acque del Secchia, in località Marzaglia, lo scorso mercoledì. I due amici si erano recati al percorso natura di Marzaglia e, una volta arrivati e sistemato l'ombrellone, il 18enne aveva deciso di fare qualche tuffo e di farsi filmare dall’amico, simulando di essere trascinato via dal fiume.

Le ricerche, scrive ancora il quotidiano, vanno avanti senza sosta e la speranza dei familiari, che mai hanno lasciato il luogo dell’incidente, è quello di poter riabbracciare il figlio. Nel video l’amico lo invita a fare attenzione. Al terzo tuffo, però, quello che avrebbe dovuto essere uno scherzo si è trasformato in una tragedia e il giovane studente è scomparso tra le acque del Secchia.