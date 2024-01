Non è finita bene la storia d'amore tra due giovani di Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Le due famiglie hanno avuto una discussione che è sfociata in una rissa in mezzo alla strada. I carabinieri stamattina hanno denunciato 5 persone per la zuffa avvenuta davanti a diversi testimoni, ripreso dalle telecamere di sicurezza del Comune. Secondo la ricostruzione fatta dai militari inizialmente la discussione era tranquilla, poi la situazione è degenerata e il confronto è finito con un viavai tra il Pronto soccorso e la caserma dei carabinieri dove gli uni hanno denunciato gli altri.