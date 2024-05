Monza, 4 zampe e solidarietà: torna il 9 giugno 'La StraBassotti'

Domenica 9 giugno torna a Monza 'La StraBassotti', marcia podistica non competitiva organizzata dall'associazione Cuor di Pelo rescue bassotti, un appuntamento che coinvolge tutti gli amanti degli animali che vedono sfilare migliaia di simpatici bassotti, tutti uniti all’insegna della solidarietà. La scorsa edizione ha registrato oltre tremila partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero, con i loro bassotti al seguito.

L’evento, patrocinato dal Comune, consiste in una camminata ad andatura normale con il proprio bassotto, che andrà tenuto tassativamente al guinzaglio, attraverso un percorso pianeggiante di circa 3 chilometri all’interno del Parco di Monza. Oltre alla sfilata, ci saranno eventi e attività di intrattenimento cinofilo, con l'accompagnamento musicale del corpo bandistico della città brianzola di Villasanta, oltre a tante altre sorprese.

Per partecipare sarà sufficiente presentarsi all’interno del parco di Monza, davanti a Villa Mirabello, dalle 8.30 alle 11 ed iscriversi presso lo stand dell’associazione Cuor Di Pelo rescue bassotti. Sarà richiesta una donazione di 23 euro per ogni umano partecipante, indipendentemente da quanti bassotti accompagna, che andranno a sostenere l'attività dell'associazione che cura e trova casa ai bassotti in difficoltà su tutto il territorio nazionale. L'iscrizione darà diritto a ricevere una pettorina numerata per l’umano, fino a due pettorine per i bassotti (dalla terza in poi è richiesta un’ulteriore donazione di 2 euro per ogni pettorina aggiuntiva) e a un voucher per ritirare il pranzo presso uno dei food truck affiliati presenti all’evento. Possono partecipare alla manifestazione anche cani di altre razze.