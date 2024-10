Due medici sono indagati dalla procura di Roma con l’accusa di omicidio colposo in ambito sanitario in relazione alla morte di Francesca Carocci, 28 anni, attrice di teatro. La ragazza, come riporta il Corriere della Sera, era stata "rimandata a casa al termine della visita al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital, dove si era recata per dolori al petto". I due medici in particolare avrebbero consigliato il ricorso ad antidolorifici, ma "la giovane è morta due giorni dopo per miocardite".

"Nei confronti dei due dottori del pronto soccorso che hanno visitato la 28enne il pm Eleonora Fini ha chiuso le indagini, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Secondo la ricostruzione del medico legale nominato dalla Procura, il professor Luigi Cipolloni, i valori degli enzimi registrati dopo un primo elettrocardiogramma avrebbero imposto nuovi esami - scrive il quotidiano - Strada indispensabile per capire la ragione dei dolori dell’attrice. Se, infatti, fosse stata trattenuta nella struttura, gli accertamenti avrebbero mostrato la complicazione al miocardio. Che ha comportato l'arresto cardiaco". A presentare denuncia, lo scorso marzo, sono stati i genitori della 28enne.