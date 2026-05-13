I funerali saranno celebrati venerdì mattina alle 9.30 in cattedrale
"Alessia, per sempre con me". E' quanto scrive sui social il centrocampista del Palermo calcio Jacopo Segre, dopo la morte di Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni morta nella notte per un tumore aggressivo. Il messaggio è accompagnato da una foto della piccola, mentre è allo stadio. La bambina era molto tifosa del Palermo e negli ulrimi mesi, quando non faceva la chemioterapia, segnata dalla malattia, entrava in campo accompagnata, mano nella mano, dal calciatore.
Centinaia di persone si sono radunate alla camera ardente, allestita allo stadio Renzo Barbera di Palermo, per omaggiare la piccola. Il feretro è arrivato allo stadio accompagnato da decine di scooter che suonavano e alcune bandiere rosanero. I funerali saranno celebrati venerdì mattina alle 9.30 in cattedrale.