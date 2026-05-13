"Alessia, per sempre con me". E' quanto scrive sui social il centrocampista del Palermo calcio Jacopo Segre, dopo la morte di Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni morta nella notte per un tumore aggressivo. Il messaggio è accompagnato da una foto della piccola, mentre è allo stadio. La bambina era molto tifosa del Palermo e negli ulrimi mesi, quando non faceva la chemioterapia, segnata dalla malattia, entrava in campo accompagnata, mano nella mano, dal calciatore.

Camera ardente e funerali

Centinaia di persone si sono radunate alla camera ardente, allestita allo stadio Renzo Barbera di Palermo, per omaggiare la piccola. Il feretro è arrivato allo stadio accompagnato da decine di scooter che suonavano e alcune bandiere rosanero. I funerali saranno celebrati venerdì mattina alle 9.30 in cattedrale.