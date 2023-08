Ferito un uomo che è stato trasportato in codice rosso in ospedale

Grave incidente sul lungomare di Santa Marinella. Questa sera, una donna alla guida di una Volkswagen Polo ha investito altre due persone sul lungomare Marconi. L'anziana donna investita è deceduta sul colpo, mentre l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e hanno messo in sicurezza l’area interessata dall'incidente. Dopo l'impatto, la macchina ha finito la sua corsa contro un'auto ed un motoveicolo parcheggiati dal lato opposto del lungomare.