Morte Purgatori, il cordoglio di La7: "Andrea era un uomo speciale, è una immensa perdita"

"La morte di Andrea Purgatori è una immensa perdita. Andrea era uomo speciale, un giornalista di razza, un professionista straordinario. Amava il suo mestiere e riusciva a raccontare le storie in maniera approfondita ma semplice, senza mai fermarsi di fronte alla verità apparente. È stato così per la strage di Ustica, per le indagini sulla mafia, per la scomparsa di Emanuela Orlandi e per tutti gli altri casi che hanno segnato la storia d’Italia come ci ha raccontato magistralmente in questi anni nel suo programma Atlantide". E' quanto si legge in una nota di La7.

"Un lavoro fatto con passione e caparbietà ma soprattutto con il massimo rigore. Il presidente Urbano Cairo, l'amministratore delegato Marco Ghigliani, il direttore di Rete Andrea Salerno, il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, tutti i colleghi e gli amici de La7 lo ricordano con grandissimo affetto e stima, vicini alla sua famiglia", si legge ancora nella nota di La7.