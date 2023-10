Morto l'anziano investito ieri sulle strisce a Milano

E' morto questa mattina all'ospedale Policlinico, dove era ricoverato, il pedone di 83 anni travolto ieri pomeriggio da un'auto a Milano, mentre stava attraversando le strisce pedonali. L'incidente è avvenuto alle 15.30 circa in piazza Gobetti, all'altezza di via Monte Nevoso, nel quartiere di Lambrate.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, ancora cosciente, ma stamattina è morto. Il conducente, che oltre all'anziano ha colpito anche un'auto in movimento e altre in sosta, si è regolarmente fermato. Sull'incidente indaga la polizia locale di Milano per omicidio stradale.