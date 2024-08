Mr. Ice Man, da più di 30 anni vende ghiaccio a Milano e ora punta all'Italia intera

Dal mercato ittico di Milano negli anni '80 ad un nuovo stabilimento che sarà capace di produrre oltre 60 tonnellate di ghiaccio ogni giorno e puntare all'intero mercato italiano. È la realtà mr. Ice Man, Hani El Mallah, che da più di 30 anni produce ghiaccio ed è diventato il maggior fornitore di cubetti di tutto il centro nord Italia. Da Milano a Piacenza, discoteche, bar, ristoranti e aziende ricercano i suoi servizi. L'attività "va alla grande", la richiesta è in continua crescita, così come il fatturato che sfiora i 500mila euro l'anno e non sembra fermarsi: le vendite aumentano e Hani non si ferma, sono 14 anni che non va in ferie.

Una richiesta giornaliera enorme che viene soddisfatta da mr. Ice Man, Hani El Mallah, che da più di 30 anni, con la sua attività, produce ghiaccio. Hani ha iniziato a lavorare al mercato ittico nell’81, quando è arrivato in Italia dall’Egitto. “Tutti cercavano il ghiaccio, ma non c’era un’attività che lo fornisse. Allora, per caso, mi è venuta questa idea – dice all’Adnkronos -. Ho iniziato negli anni ‘80, nel 1985 ho fondato la prima società di vendita del ghiaccio e nel ‘90 mi sono messo in proprio, aprendo Ice Man”. All’inizio produceva scaglie di ghiaccio per gli stand del mercato, ma con il passare del tempo e l’allargamento del giro di affari, Hani ha deciso di pensare in grande. “I clienti hanno iniziato a chiedermi ghiaccio per i drink, per i catering e così ci siamo espansi. Ora riforniamo bar, ristoranti, discoteche e anche aziende. Non solo Milano, ma anche in provincia di Como, Lecco, Varese. Praticamente tutto il centro nord, fino a Piacenza” spiega Hani.

Con il caldo torrido dell’estate gli affari vanno a gonfie vele per l’uomo del ghiaccio. C’è “sempre più richiesta”, in questa stagione “si va alla grande. Sono 14 anni che non vado in ferie perché vendiamo moltissimo”. Il fatturato è di quasi 500mila euro l’anno e continua ad aumentare, con picchi sotto le festività, come Natale e Pasqua. Il sito di Ice Man permette anche l’ordine online, dove si può specificare che tipo di ghiaccio serve – scaglie, cubetti -, la quantità e il giorno preferito per la consegna, così da non rimanere mai a secco. Ogni giorno l’azienda di Hani produce 28 tonnellate di ghiaccio.“Abbiamo diverse macchine che producono automaticamente ogni tipologia di ghiaccio richiesta, basta collegarle all’acqua e alla corrente. Sono macchinari industriali che vengono dagli Stati Uniti - spiega Ice Man -. Si accendono, scorre l’acqua, viene congelata e poi tagliata nel formato richiesto”. Da lì si passa all’insacchettamento e poi alla spedizione, tutto ‘homemade’.

“Sono più che soddisfatto di quello che sono riuscito a realizzare. Siamo quelli che producono di più” afferma Hani orgogliosamente. Per soddisfare l’enorme richiesta è in dirittura d’arrivo un nuovo impianto che sarà capace di produrre quotidianamente 60 tonnellate di ghiaccio, portando il totale a 88 tonnellate. “Dovrebbe essere pronto per la prossima primavera, così diventeremo il top anche in Italia”.