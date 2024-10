Municipio I Roma, 6 nuove convenzioni per Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere

Il Municipio I Centro di Roma Capitale ha sottoscritto oggi sei convenzioni per la gestione delle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere (CSAQ), un progetto che mira a promuovere l’inclusione sociale, il benessere e la partecipazione attiva degli anziani sul territorio. La firma delle convenzioni è avvenuta presso la sede municipale di Via Luigi Petroselli, con la presenza di tutte le Associazioni di Promozione Sociale: Casa dei Cocci APS (Testaccio), Le Quattro Colonne APS (Ponte), Giorgio Perlasca APS (Sabotino), Spazio delle Diverse Età APS (Trastevere), Il Trifoglio APS (San Saba), La Casa dell’Amicizia APS (Esquilino).

“Il I municipio -commenta la Presidente Lorenza Bonaccorsi - è il territorio con più anziani, dobbiamo lavorare sempre di più con i CSAQ per il benessere dei nostri residenti. I centri, situati in diversi quartieri, favoriranno la socializzazione e la qualità della vita degli anziani, offrendo spazi sicuri e iniziative che ne valorizzano capacità e autonomia, sostenendo al contempo l’interazione tra generazioni. Saranno inoltre disponibili -conclude Bonaccorsi- servizi di informazione sui temi sociali e sanitari, con l’obiettivo di orientare e supportare gli anziani del territorio”.

Queste convenzioni, sviluppate ai sensi della DAC n. 103 del 25 maggio 2023, affidano la gestione delle CSAQ a ciascuna APS, che organizzerà attività culturali, ricreative, intergenerazionali e di supporto sociale a favore degli iscritti. L’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio I Claudia Santoloce ha commentato: “La firma di queste convenzioni rappresenta un importante traguardo per Roma Capitale nella tutela e valorizzazione degli anziani, confermando l’impegno dell’amministrazione verso un invecchiamento attivo e dignitoso per tutti i cittadini”. L’iniziativa è parte di una strategia più ampia per promuovere l'inclusione sociale delle persone anziane e sarà sostenuta da fondi municipali destinati alla copertura delle spese di gestione ordinaria.