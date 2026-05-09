Chirurgo dimentica un paio di forbici nell'addome della paziente, che lo scopre solo dopo sette mesi di sofferenze. È accaduto in una clinica privata di Napoli, dove una donna di 53 anni era stata sottoposta ad una addominoplastica lo scorso ottobre.

Dopo aver scoperto il drammatico errore, ha denunciato i fatti alla polizia e si è affidata alla Fondazione 'Domenico Caliendo', in memoria del bambino morto per un trapianto di cuore fallito, e all'avvocato Francesco Petruzzi. La donna, nata a Casandrino e residente in provincia di Piacenza, dopo una tac rivelatrice è stata immediatamente ricoverata all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove è in attesa di un nuovo intervento chirurgico per la rimozione delle forbici.