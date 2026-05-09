La 53enne lo ha scoperto dopo 7 mesi di sofferenze: ora è ricoverata in attesa di un nuovo intervento chirurgico per la rimozione delle forbici
Chirurgo dimentica un paio di forbici nell'addome della paziente, che lo scopre solo dopo sette mesi di sofferenze. È accaduto in una clinica privata di Napoli, dove una donna di 53 anni era stata sottoposta ad una addominoplastica lo scorso ottobre.
Dopo aver scoperto il drammatico errore, ha denunciato i fatti alla polizia e si è affidata alla Fondazione 'Domenico Caliendo', in memoria del bambino morto per un trapianto di cuore fallito, e all'avvocato Francesco Petruzzi. La donna, nata a Casandrino e residente in provincia di Piacenza, dopo una tac rivelatrice è stata immediatamente ricoverata all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove è in attesa di un nuovo intervento chirurgico per la rimozione delle forbici.