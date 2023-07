Napoli, clochard picchiato a morte da due persone

Un clochard morto dopo essere stato picchiato violentemente da due persone. Sarebbe questa la ricostruzione di quanto avvenuto a un uomo trovato morto questa mattina a Pomigliano d'Arco, in via Principe di Piemonte. L'uomo, ancora non identificato, sarebbe un clochard. A seguito di accertamenti compiuti dai Carabinieri nel corso della giornata, si sarebbe giunti alla ricostruzione dell'accaduto secondo cui la vittima sarebbe stata violentemente percossa da due persone, ancora non identificate. La salma è stata sequestrata ed è stata disposta l'autopsia. I carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per identificare i presunti responsabili.