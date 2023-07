Napoli, duplice omicidio a Sant'Antimo: sospettato si costituisce

Le vittime, uccise da colpi di pistola, sono un uomo e una donna cognati ritrovati in Piazza Sant’Antonio e via Caruso

Il presunto autore del duplice omicidio avvenuto questa mattina a Sant'Antimo, si è costituito nella caserma Carabinieri di Gricignano di Aversa. L'uomo è stato trasferito nella caserma della compagnia di Giugliano in Campania. Le vittime dell'omicidio sono un uomo e una donna, cognati, uccisi da colpi d’arma da fuoco. Ad intervenire questa mattina sono stati i Carabinieri della compagnia di Giugliano per la segnalazione di alcuni spari nella piazzetta Sant’Antonio. Quando sono giusti sul posto, i militari hanno trovato a terra il cadavere del 29enne Luigi Cammisa raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Negli stessi momenti i Carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Caruso 17, dove all’interno è stato rinvenuto il cadavere di Maria Brigida Pesacane, 24 anni, anch'essa uccisa con alcuni colpi di pistola.

Prima che si costituisse, la Procura di Napoli Nord aveva autorizzato la diffusione delle foto del principale sospettato: si tratta di Raffaele Caiazzo, casertano di 44 anni.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Non si esclude alcuna pista.