Napoli, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio a Roccarainola: disperso operaio

Un'esplosione si è verificata all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio a Gargani, frazione di Roccarainola, in provincia di Napoli. Un operaio risulta disperso e i soccorritori sono al lavoro per cercare l'uomo. L'area non è stata ancora messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri della compagnia di Nola. Non risultano al momento feriti o deceduti. La deflagrazione si è avvertita a chilometri lontani e una colonna di fumo è visibile a distanza.