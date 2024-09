Il 16enne di Torre del Greco è deceduto dopo due giorni in ospedale per la gravi ferite riportate

E' morto il 16enne di Torre del Greco, caduto da una finestra dell'istituto tecnico Pantaleo e ricoverato in fin di vita all'ospedale del mare di Napoli. Dopo due giorni di agonia e un delicato intervento chirurgico, il suo cuore ha smesso di battere questa mattina. Ora la salma resta a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda per valutare se possano esserci eventuali responsabilità sulla vigilanza del minore che, come ogni mattina, era entrato con qualche minuto d'anticipo a scuola. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco.