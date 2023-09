Colpito all'addome tre volte con un oggetto contundente per aver tentato di resistere al furto del suo scooter. E' quanto accaduto ieri sera in via Stradale Sannitica, dove i carabinieri sono intervenuti insieme ai sanitari del 118 per un 16enne ferito.

Da una prima ricostruzione, ancora da verificare, il minorenne sarebbe stato avvicinato da due persone a lui sconosciute all’interno del parcheggio del centro commerciale che avrebbero tentato di rubargli lo scooter per poi ferirlo e fuggire. La vittima è stata trasferita - non in pericolo di vita - all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Le indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.