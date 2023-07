Un cadavere all'interno di un'auto carbonizzata è stato trovato questa mattina a Marano, in provincia di Napoli. Il corpo sarebbe quello di un 47enne del posto. L'auto carbonizzata è stata trovata in via Pigno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Marano. Non è chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un gesto doloso. Indagano i Carabinieri.