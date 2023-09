Per tre mesi, non accettando la fine della relazione con la fidanzata, avrebbe costretto la ragazza a subire atti di violenza, con minacce gravi rivolte anche ai familiari e costringendola di fatto a vivere in un perdurante stato di ansia e sotto minaccia costante di morte.

Per questo i carabinieri di Sorrento, hanno arrestato oggi un 17enne accusato di atti persecutori, violenza sessuale e rapina ai danni della ex fidanzatina. I fatti risalgono ai mesi di giugno, luglio e agosto scorsi. I militari, sotto il coordinamento della Procura per i Minorenni di Napoli, hanno svolto le indagini e al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trasferito presso l’istituto penale per i minorenni di Nisida.