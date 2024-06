Nasce “Solomax”, piattaforma innovativa per la salute cardiovascolare

Si chiama Solomax ed è una piattaforma innovativa progettata per migliorare l'assistenza sanitaria nel campo delle malattie cardiovascolari. Sviluppata con il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il Fondo Crescita Sostenibile - settore applicativo "Scienze della Vita" - e cofinanziata dalla Commissione Europea e altri Enti pubblici e privati, Solomax (acronimo di “Social Network of MedicAl EXperiences") rappresenta un passo in avanti significativo nella digitalizzazione della salute.

Solomax si propone di migliorare la gestione delle malattie cardiovascolari attraverso tecnologie avanzate e una rete integrata di servizi. Non è solo una piattaforma tecnologica, ma un ecosistema che facilita la collaborazione e riduce le distanze tra pazienti, caregiver e medici, promuovendo una gestione condivisa delle patologie e una comunicazione efficace. La piattaforma è il risultato di una stretta collaborazione tra Innovaway, l'Università degli Studi di Salerno (UNISA), Ericsson, Beyond e la Clinica Minerva.

In particolare Innovaway, azienda specializzata nell’innovazione digitale con quartier generale a Napoli, come capofila del progetto ha coordinato lo sviluppo del portale che integra funzionalità avanzate come televisite, telemedicina, telemonitoraggio e un Symptom Checker “cardio”, gestione appuntamenti, social network e blog therapy, gestione chat Solomax e condivisione con medici specialisti di altro settore, gestione terapie (alimentare, attività fisica, assunzione farmaci). Questo strumento, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Medicina di UNISA, permette ai pazienti di consultare un quiz specifico per i sintomi cardiovascolari, facilitando il percorso diagnostico.

"Solomax rappresenta un'importante evoluzione nella nostra missione di migliorare la salute attraverso l'innovazione tecnologica - spiega Antonio Giacomini, CEO di Innovaway -. Questa piattaforma non solo agevola la gestione delle malattie cardiovascolari, ma apre nuove possibilità per una sanità più inclusiva e personalizzata. Siamo entusiasti di vedere come Solomax possa concretamente facilitare la vita dei pazienti attraverso diagnosi più precise, terapie tempestive e una gestione continua delle condizioni di salute".