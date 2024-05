Natalità, De Palo: "Fare squadra, polemiche solo perdita di tempo"

“Sono ormai quattro anni che proviamo a parlare di natalità cercando di fare squadra, evitando le inutili polemiche che fanno solo perdere tempo, e che sono un grande alibi per non dare risposte concrete alle famiglie e ai giovani e che ci allontanano sempre più dagli altri. E sono quattro anni che lei, Santo Padre, non ci fa mai mancare il suo affetto, la sua presenza, la sua vicinanza. Grazie!”. Lo ha osservato Gigi de Palo, accogliendo il Papa agli Stati Generali della Natalità.

“E glielo dico col cuore dopo una giornata come quella di ieri - ha detto De Palo alludendo delle contestazioni al ministro Eugenia Roccella - molto difficile dove oltre le contestazioni ci siamo sentiti abbandonati dalle istituzioni che non si sono degnate di una parola di solidarietà nei confronti di questo evento. Come se ci fossero persone di serie A e di serie B. Come se togliere la parola ad un ministro fosse più grave di toglierla ad una mamma all’ottavo mese di gravidanza che portava la sua testimonianza o ai tanti ragazzi delle scuole di Roma che partecipavano alla prima giornata di lavori e che si erano preparati a fare domande agli ospiti”.