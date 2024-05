Preoccupati per i bassi redditi e per il precariato del lavoro e attraversati da un senso di inadeguatezza. I genitori chiedono di essere aiutati attraverso un ecosistema positivo che attraversi aziende e comunità e che dia loro delle risposte. È partita dall’ascolto la costituzione del primo Osservatorio Fater, presentato agli Stati generali della natalità, che raccoglie sfide e difficoltà di chi oggi fa figli in Italia.