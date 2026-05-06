circle x black
Cerca nel sito
 

'Ndrangheta, confiscati 7 milioni a imprenditore del Reggino

Le operazioni 'Handover-Pecunia Olet' e 'Faust'

Guardia di Finanza - Ipa
Guardia di Finanza - Ipa
06 maggio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due terreni, un immobile, quattro fabbricati tra Rosarno e Tropea, rapporti bancari, finanziari e relative disponibilità, per un valore di oltre 7 milioni di euro. È quanto confiscato a un imprenditore di Rosarno, nel Reggino, imputato per intestazione fittizia di beni.

CTA

I finanzieri e i carabinieri dei Comandi provinciali di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento della Sezione Misure di prevenzione della Corte d'Appello, che dispone la confisca definitiva di beni riconducibili all'imprenditore. L'operazione trae origine dagli accertamenti patrimoniali condotti su delega della Dda di Reggio Calabria e rappresenta, sotto il profilo economico-finanziario, la definizione delle risultanze investigative e processuali emerse nell'ambito delle operazioni 'Handover-Pecunia Olet', condotta dal Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria, e 'Faust', eseguita dal Nucleo investigativo del Reparto operativo dei carabinieri di Reggio Calabria.

In particolare, nel corso della prima operazione era emersa la figura dell'imprenditore che, al fine di eludere le norme che consentono il sequestro e la confisca dei beni in materia di misure di prevenzione, avrebbe attribuito in maniera fittizia la titolarità formale di società e unità immobiliari a tre prestanome. All'esito delle indagini, è stato accertato che l'uomo avrebbe ideato il sistema di intestazioni fittizie con l'ausilio di un fidato commercialista. Lo stesso, all'epoca dei fatti, annoverava già a suo carico due condanne per reati associativi e l'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale che gli riconoscevano una certa contiguità con la cosca Pesce di Rosarno. Tali circostanze avrebbero esposto l'imprenditore al potenziale rischio di essere destinatario di ulteriori misure di prevenzione patrimoniali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
'ndrangheta ndrangheta reggio calabria rosarno rosarno imprenditore
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza