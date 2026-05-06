Due terreni, un immobile, quattro fabbricati tra Rosarno e Tropea, rapporti bancari, finanziari e relative disponibilità, per un valore di oltre 7 milioni di euro. È quanto confiscato a un imprenditore di Rosarno, nel Reggino, imputato per intestazione fittizia di beni.

I finanzieri e i carabinieri dei Comandi provinciali di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento della Sezione Misure di prevenzione della Corte d'Appello, che dispone la confisca definitiva di beni riconducibili all'imprenditore. L'operazione trae origine dagli accertamenti patrimoniali condotti su delega della Dda di Reggio Calabria e rappresenta, sotto il profilo economico-finanziario, la definizione delle risultanze investigative e processuali emerse nell'ambito delle operazioni 'Handover-Pecunia Olet', condotta dal Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria, e 'Faust', eseguita dal Nucleo investigativo del Reparto operativo dei carabinieri di Reggio Calabria.

In particolare, nel corso della prima operazione era emersa la figura dell'imprenditore che, al fine di eludere le norme che consentono il sequestro e la confisca dei beni in materia di misure di prevenzione, avrebbe attribuito in maniera fittizia la titolarità formale di società e unità immobiliari a tre prestanome. All'esito delle indagini, è stato accertato che l'uomo avrebbe ideato il sistema di intestazioni fittizie con l'ausilio di un fidato commercialista. Lo stesso, all'epoca dei fatti, annoverava già a suo carico due condanne per reati associativi e l'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale che gli riconoscevano una certa contiguità con la cosca Pesce di Rosarno. Tali circostanze avrebbero esposto l'imprenditore al potenziale rischio di essere destinatario di ulteriori misure di prevenzione patrimoniali.