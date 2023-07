Calabria, indagati ex governatore Oliverio ed ex assessore Adamo

Sono 123 gli indagati. In totale 43 misure cautelari, ai domiciliari ex consigliere regionale Sculco

Ci sono anche l'ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e l'ex assessore regionale Nicola Adamo tra gli indagati nell'operazione dei carabinieri del Ros che questa mattina hanno eseguito numerose ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Dda. In totale gli indagati sono 123. Nell'ambito della stessa indagine è finito l'ex consigliere regionale Enzo Sculco per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari.

I carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali carabinieri di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova e dello Squadrone Eliportato Calabria, hanno eseguito un'ordinanza cautelare a carico di 43 indagati.

Gli indagati sono accusati a vario titolo per associazione di tipo mafioso (22 indagati), associazione per delinquere (9 indagati), associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose (3 indagati), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata.