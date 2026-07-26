Nei boschi con le ciabatte, escursionista soccorso dai vigili del fuoco

Si era smarrito nei boschi in zona Pietralavezzara, sull'Appennino Ligure, ed era in difficoltà anche a causa delle calzature inadeguate

Nei boschi con le ciabatte. Questo pomeriggio, i Vigili del Fuoco sono stati allertati per un escursionista che si era smarrito nei boschi in zona Pietralavezzara, sull'Appennino Ligure, ed era in difficoltà anche a causa delle calzature inadeguate. Grazie alla condivisione della posizione Gps, che si è fatta dare la centrale operativa, il ragazzo è stato raggiunto in fretta dalla squadra di Bolzaneto. Accompagnato a Bolzaneto ha potuto proseguire il suo viaggio iniziato dalla Slovacchia quaranta giorni fa.