In arrivo sull'Italia la seconda perturbazione della settimana che porterà neve, anche a in pianura. Le temperature hanno già subito un crollo soprattutto al Nord a causa dell'ingresso di aria fredda di origine Artica in discesa dal Nord Europa e si stanno diffusamente portando sotto le medie climatiche del periodo. Mentre oggi, mercoledì 29 novembre, sarà la giornata più stabile della settimana, da domani, giovedì 30 novembre, la nuova fase instabile potrebbe portare ancora nevicate diffuse al Nord ma non solo ad alta quota. Attenzione a città come Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Varese, Pavia, ma anche a Milano e Bergamo si legge su iLMeteo.it.

Nel corso della giornata di domani il maltempo sarà protagonista con piogge intense tra il Levante ligure e il nord della Toscana e, verso sera, anche sul Friuli Venezia Giulia e sull'area del basso Tirreno. Nel contempo, sul resto del Sud e sulle Isole maggiori le condizioni meteorologiche saranno migliori, con un tempo più asciutto e con temperature decisamente più miti grazie al rinforzo dei venti di Scirocco. Anche al Centro si prevede un generale aumento delle temperature.

Venerdì 1 dicembre il maltempo persisterà al mattino al Nordovest, prima di spostarsi verso il Nordest. Nel pomeriggio sono attese forti e abbondanti precipitazioni in Toscana, con un aumento del rischio idrogeologico. Altre piogge colpiranno ancora il Triveneto orientale e, verso sera, anche Marche, Umbria e Lazio. Anche a Roma, in serata, sono previste forti piogge e locali temporali.

Ma sarà dal weekend che assisteremo alla prima sorpresa gelida: un’altra ‘sciabolata artica’ con aria fredda dalla Russia inizierà ad affluire verso l’Italia e sabato vivremo una fotocopia della scorsa settimana (sabato 25) con nevicate a quote collinari e veloce maltempo dal Nord verso il Centro. Anche la domenica sarà uguale a quella di 7 giorni fa con forti gelate al mattino ma con cieli più sereni in un contesto rigido.

Oggi, mercoledì 29 novembre - Al nord: poco nuvoloso, gelate diffuse in pianura. Al centro: sereno o poco nuvoloso. Al sud: un po’ instabile sul basso Tirreno.

Domani, giovedì 30 novembre - Al nord: piogge diffuse, neve al primo mattino fin quasi in pianura al Nordovest. Al centro: maltempo specie sulle tirreniche. Al sud: peggiora in Campania.

Venerdì 1 dicembre - Al nord: neve forte in montagna, piogge diffuse in pianura. Al centro: rovesci sull’alta Toscana, venti fortissimi da sud. Al sud: bel tempo, ma molto ventoso.

Tendenza: sabato, veloce maltempo al Nord poi verso il Centro, Domenica piuttosto fredda.