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Next Alliance Awards 2026, premiati progetti su Ia e tecnologie immersive

Il podio della categoria Gen AI - (foto Ufficio stampa)
Il podio della categoria Gen AI - (foto Ufficio stampa)
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21 ottobre 2026 | 10.55
Giselda Curzi
LETTURA: 2 minuti

La cerimonia di premiazione dei Next Alliance Awards 2026, il premio creato da Next Alliance, il consorzio che promuove l’innovazione nell’intelligenza artificiale generativa, nel Web3 e nelle tecnologie immersive si è tenuta nei giorni scorsi, al Blue Note Milano. Il premio valorizza i progetti e le campagne realizzati tra gennaio 2025 e settembre 2026 da aziende, startup e team. La premiazione si è svolta nel corso della cena di gala NextGems ed è stata condotta da Mattia Mor. Ad aprire la serata è stato il presidente di Next Alliance, Andrea De Micheli, che ha ringraziato lo sponsor Le Village by CA Milano e i membri della giuria. L’edizione di quest’anno ha visto un incremento del 20% dei progetti in gara rispetto alla precedente edizione. I progetti sono stati valutati da una giuria di 16 esperti tra manager, imprenditori e professionisti del settore in un percorso in due fasi: una prima valutazione online di ciascun progetto e una votazione finale sulla shortlist. "I progetti premiati dimostrano che l’intelligenza artificiale generativa e le tecnologie immersive hanno superato la fase sperimentale: sono già strumenti concreti con cui le imprese italiane creano valore, raccontano i propri brand e generano impatto sociale. Il compito di Next Alliance è far emergere queste esperienze e metterle in rete", ha dichiarato De Micheli.

Nella categoria AI Creative il primo premio è andato a Ray-Ban.EXE di FM, cortometraggio anime distopico realizzato e lanciato durante il primo pop-up store Ray-Ban di Seoul, sui temi del coraggio e della ricerca d’identità. Nella categoria Gen AI si è imposto LuxAvatar di BitForFun Italia, prima applicazione della piattaforma di avatar conversazionali Syntheos in un distributore automatico, che consiglia e fa provare i modelli di occhiali gestendo l’intero acquisto. Il primo posto nella categoria Web3 & Immersive è andato a Fire Xperience di FORMart, simulatore incendi in Mixed Reality sviluppato con l’Osservatorio XR del Politecnico di Milano e il supporto di Metagate, per la formazione antincendio.

Doppio riconoscimento per due progetti: Heritage – Generative Family Wealth, secondo classificato nella categoria Web3 & Immersive, ha ricevuto anche il premio speciale Web3 Visionary; Il Posto Vuoto, terzo nella categoria AI Creative, è stato insignito del premio speciale AI for Impact. Il palmarès completo e l’archivio dell’edizione 2026 saranno disponibili su nextalliance.it. Next Alliance ringrazia Le Village by CA Milano, sponsor dell’iniziativa, Blue Note Milano e NextGems per il supporto alla serata, i media partner Adnkronos, la testata Focus del Gruppo Mondadori e le testate digitali Assodigitale e La mia finanza e infine i network partner BuddyJob, Certo Agency, Emotion Network, TechTalking. Le Village by CA Milano è un ecosistema dell’innovazione aperto e dinamico, dove collaborano startup e imprese, al fine di far crescere le aziende del futuro e accompagnare le imprese nel loro percorso di innovazione.

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Next Alliance Awards 2026 Intelligenza Artificiale Generativa Tecnologie Immersive Web3
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