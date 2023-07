No tav, in corso sgombero condominio le Fornaci a Trento Nord

È in corso lo sgombero del condominio ‘le Fornaci’ di via Brennero, nella zona di Trento nord. I poliziotti hanno sorpreso i no Tav alle 5, pochi quelli presenti rispetto a quanti da tre mesi a questa parte presidiano l’area, ma riuscendo comunque ad allontanare tre manifestanti nelle tende per concentrarsi ora sui altri due ‘di vedetta’ su una sorta di casa sull’albero. La storia è nota, si tratta di un terreno espropriato da Rfi per iniziare gli scavi utili al nuovo bypass ferroviario, contestato aspramente dagli attivisti contro l’alta velocità e oggi sollecitato con lo sgombero dell’area per restituire agli operai, al momento impegnati nella realizzazione della recinzione, l’uso dell’area prima di riportarla - a intervento ultimata - ai legittimi proprietari, i condomini.

(di Silvia Mancinelli)