'Non il solito Tram Tram', Youthquake lancia campagna integrata ooh e digital

A Milano, durerà per tutto il mese di settembre, con diverse attivazioni sia 'out of home' sia online

Youthquake, agenzia creativa data-driven di Milano, ha scelto settembre, il mese dei grandi rientri dalle vacanze estive e della fashion week per mostrare ciò di cui è più capace: l’amplificazione strategica di numeri e creatività. Per questo ha deciso di lanciare una campagna marketing omnichannel, 'Non il solito Tram Tram', che durerà per tutto il mese di settembre, con diverse attivazioni sia 'out of home' sia online. Per la sua campagna 'out of home', l’agenzia ha allestito un tram pubblico che percorre le vie di Milano completamente brandizzato con i colori e i loghi del marchio. In poco tempo, il tram è diventato un'attrazione, catturando l’attenzione di milanesi e turisti.

Vista la natura omnichannel della strategia di marketing, Youthquake prevede attivazioni digitali sui diversi canali, garantendo così un'esperienza offline to online (o2o), con l'obiettivo di massimizzare il Return on Investment (Roi) e consentire un monitoraggio accurato delle performance complessive della campagna. Si parte da Google Ads, dove l’agenzia ha personalizzato annunci search con claim quali 'Siamo quelli del Tram' oppure 'Sapevamo ci avresti cercato'. Una strategia di marketing originale con la quale l’agenzia ha voluto garantire un’esperienza disruptive a tutti gli utenti che hanno ricercato attraverso Google informazioni su Youthquake, incuriositi dal tram brandizzato per le vie di Milano.

La prima parte di campagna search ha rilevato un elevato Ctr che si attesta intorno al 22%, un risultato eccellente per una campagna di tipo mixed branding. L’omnicanalità prosegue poi con attività di Iinfluencer marketing attraverso il coinvolgimento di talent quali Elena Stefani (@speedylanguages) e Antonino Spinalbese (@antoninospinalbese). Infine, Youthquake utilizza l’audio advertising lanciando due campagne su Spotify ads, con logiche di geofancing su Milano così da raggiungere gli utenti durante la loro dailylife.