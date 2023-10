Non solo Dybala e la sua Oriana. La proposta di matrimonio di fronte alla Fontana di Trevi del campione giallorosso è solo l'ultima di una lunga serie di proposte di nozze condivise sui social con i fan. Tra esagerazione o minimalismo, ecco i precedenti più famosi. Alcuni ripresi in diretta e altri solo raccontati dai diretti interessati, ma non meno eclatanti.

Tra le più famose, socializzate e discusse proposte di matrimonio di casa nostra c'è senz'altro quella di Fedez a Chiara Ferragni. avvenuta non solo in diretta tv ma anche durante un concerto del rapper nel giorno del compleanno dell'amata, invitata sul palco per l'occasione poi sorpresa da una canzone e quindi dalla frase a effetto con tanto di inginocchiamento: "Non servono anelli che ci tengono assieme, ma per quello che ti sto per chiedere sì". Tra le lacrime dell'influencer e commozione e applausi della platea, ecco arrivare il sì (e milioni di post sui social).

Tra i calciatori come Dybala, a metterci un certo impegno (e tanto pubblico) il calciatore spagnolo Alvaro Morata che ha chiesto la mano della sua Alice Campello in un teatro di Madrid pieno di spettatori pronti ad assistere a uno spettacolo di magia. "Questo sarà il più bel gioco di magia che tu abbia mai visto", le parole dell'illusionista ad Alice sul palco, illusionista complice del futuro marito poi sbucato da dietro le quinte con l'anello.

E ancora: proposta di matrimonio al ristorante della Tour Eiffel per Tom Cruise che, romantico e classico, lì ha chiesto la mano della ormai ex moglie Katie Holmes nel lontano 2005. Per la proposta alla sua futura regina, anche il principe William ha scelto una trasferta all'estero, esattamente il Kenya, dove Kate Middleton ha ricevuto come anello lo zaffiro appartenuto a Lady Diana. Un luogo caro al principe erede al trono, lo stesso dove il padre portò lui e il fratello poco dopo la morte della mamma. Molto minimal e tanto casalinga, invece, la proposta di suo fratello Harry a Meghan Markle: come ha raccontato alla Bbc, il principe si è inginocchiato durante una "banale" serata in casa, mentre era in cottura un pollo arrosto.

Meno sobrio Kanye West che ben 10 anni fa, nel giorno del 33esimo compleanno di Kim Kardashian, ha affitto l'intero AT&T Stadium di San Francisco per chiedere la mano della ormai ex moglie in una mega festa tra amici e parenti dell'influencer e star tv.