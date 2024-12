"Notturno europeo", Evola inedito tra ballerine e isole per nudisti

Le serate trasgressive nei locali delle metropoli cosmopolite, i ritiri ristoratori tra le acque di Capri o tra le nevi del Tirolo, i viaggi nelle capitali europee in cui la storia si compiva sotto ai suoi occhi: dall’antologia di Altaforte Edizioni "Notturno Europeo. Serate sull’orlo della catastrofe" (158 pp.; 16,00€) emerge un Julius Evola inedito, un pensatore diverso da quello cui sono abituati i suoi lettori, tanto quelli 'devoti' che quelli critici.

Nei testi raccolti nel volume, alcuni dei quali ripubblicati per la prima volta, l’autore tradizionalista, morto giusto 50 anni fa, smette i panni del teorico distaccato per calarsi nella realtà del suo tempo, anche quella più profana. Lo troviamo così alle prese con ballerine, orchestrine zingare, isole per nudisti, con la Vienna sul punto di essere annessa al Reich e con la Berlino che esorcizza le frustrazioni della guerra e del coprifuoco attraverso divertimenti sfrenati. L’Evola di queste pagine è un antropologo della vita quotidiana, un lucido indagatore di ciò che popoli e persone mettono in mostra quando cedono il passo a Dioniso e, nel divertimento, rivelano la propria essenza profonda. Al contempo, da queste pagine emerge anche uno spaccato biografico inedito di Evola, che si immerge nella vita notturna metropolitana secondo il principio per cui "importante è il superfluo, secondario il necessario" (come scrive a Filippo De Pisis), rimanendo sempre sulla soglia, coinvolto ma distaccato, partecipe ma superiore.

Completano il saggio, un’ampia introduzione storico-biografica di Andrea Scarabelli, due lettere di Evola a Filippo De Pisis, una raccolta di testimonianze sull’Evola notturno, un saggio di Adriano Scianca sul parallelo "impossibile" tra il pensatore tradizionalista e Guy Debord.