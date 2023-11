Le immagini impressionanti in una giornata che mette in ginocchio la regione

Il nubifragio oggi sulla Toscana trasforma le strade di San Miniato, in provincia di Pisa, in un fiume impetuoso che trascina via le auto. La bomba d'acqua mette in ginocchio ampie zone della regione flagellata dal maltempo. Corsi d'acqua sorvegliati speciali, con il Bisenzio che rompe gli argini a Campi.