Tragedia nella notte sulle strade dell'Ogliastra, in Sardegna. Verso le 5 il conducente di una Volkswagen ha perso il controllo a Tortolì sulla rampa che, dalla zona industriale di Baccasara, conduce alla Statale 125. A bordo c'erano quattro giovani tra i sedici e i vent'anni. A perdere la vita è stato Mattia Miscali, 20enne di Villanova Strisaili. Gravi gli altri tre amici che stavano rientrando a casa assieme a lui, uno in condizioni più critiche è stato trasferito in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari mentre gli altri due si trovano al Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Non si sanno ancora le cause dell'incidente e chi fosse alla guida. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Lanusei.