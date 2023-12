Allerta arancione e gialla in Emilia Romagna, gialla anche in Lombardia, Veneto, Molise, Puglia

E' ancora allarme maltempo oggi, domenica 3 dicembre, sull'Italia. Per l'Emilia Romagna la situazione resta ancora a rischio: è allerta arancione per moderata per rischio idraulico nella Pianura modenese e gialla nella Pianura reggiana e Pianura reggiana di Po. Allerta meteo gialla anche in Lombardia nella Bassa pianura orientale e nel Veneto (Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini). Gialla anche per rischio temporali in Molise (Litoranea), Puglia (Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle) e per rischio idogeologico in Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese e Molise (Litoranea) secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile.

La situazione è critica già da ieri. Il livello del fiume Po si è alzato di quasi 2 metri, una bufera di neve si è abbattuta su Sondrio, mareggiate e allagamenti si sono verificati a Marina di Pisa. Tetti scoperchiati e infissi delle case divelti in provincia di Campobasso in Molise. Due feriti in un circo nella Repubblica di San Marino.

Sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in Emilia Romagna e in Molise per alberi caduti sulle auto.