Nuova ricetta Saikebon: Notarangelo, 'noodles 100% naturali senza sacrificare il gusto'

"La nuova ricetta di Saikebon è fatta con il 100% di ingredienti naturali, senza additivi né olio di palma, e ha un profilo nutrizionale molto migliore. L'abbiamo testata su 6mila consumatori in Europa, che ci hanno detto che è buona come la precedente. Non si tratta però solo di una nuova ricetta, ma di un nuovo capitolo per il brand, una prima espressione della nostra missione 'Taste You Can Trust' che coinvolgerà tutti i nostri prodotti", ha dichiarato Floriana Notarangelo, General Manager di GBfoods Italia, commentando il lancio dei nuovi noodles con cui l'azienda - tra i principali player europei nel settore e leader in Italia - vuole contribuire a migliorare l'alimentazione di milioni di persone immettendo sul mercato cibi più sani e nutrizionalmente bilanciati.