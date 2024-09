Nuovo presidente Cda Fondazione Gemelli, sarà Daniele Franco

Daniele Franco sarà il prossimo presidente del Cda della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Oggi le riunioni per definire il nuovo Consiglio d'amministrazione della Fondazione Policlinico. Nulla trapela dal Gemelli, ma il nome di Franco - secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute - è il profilo scelto per sostituire l'uscente Carlo Fratta Pasini. Franco è un economista, tra gennaio 2020 e febbraio 2021 ha ricoperto il ruolo di ministro dell'Economia e delle Finanze del Governo Draghi, ma è stato in precedenza Ragioniere generale dello Stato e direttore generale della Banca d'Italia. Nel nuovo Cda dovrebbero sedere anche due medici "di peso" del Gemelli.

Il Cda della Fondazione privata no-profit è nominato dagli enti fondatori del Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ed è costituto da 11 componenti. Fino ad oggi ne fanno parte: Carlo Fratta Pasini (presidente); Sergio Alfieri; Alessandro Azzi; Renato Balduzzi; Antonio Gasbarrini; monsignor Claudio Giuliodori; Giuseppe Guerrera; Cesare Mirabelli; Alfredo Pontecorvi; Mario Taccolini. Nel Cda c'era anche il rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, prematuramente scomparso il 23 maggio scorso.